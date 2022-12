De verhalen vielen me niet tegen, een zin die in Arnhem enthousiasme weergeeft

Open Makelaars in Arnhem en Nijmegen failliet, ontslag aange­vraagd voor zestien medewer­kers

ARNHEM/ NIJMEGEN - Voor het eerst sinds jaren is in Arnhem een makelaarskantoor bankroet gegaan. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs Open Makelaars Arnhem BV en Open Makelaars Nijmegen BV failliet verklaard. Het bedrijf heeft een vestiging aan het Velperplein in Arnhem en aan de St. Annastraat in Nijmegen.

30 november