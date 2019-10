Dé verwarde mens bestaat niet, zegt onderzoeker Bauke: ‘Ga anders om met deze groep’

‘Dé oplossing bestaat niet’

Bovenstaand beeld is niet waar, stelt onderzoeker Bauke Koekkoek. In zijn nieuwe boek ‘de Kwestie Verwarde personen’ pleit hij voor een geheel andere benadering van de verwarde medemens. En tempert direct verwachtingen.



Dé oplossing bestaat niet. Want dé verwarde mens bestaat niet. De ‘verwarden-problematiek’ is complex, en valt niet te versimpelen. Een eensluidende aanpak is daardoor onmogelijk, zegt Koekkoek. Hij is crisisdienstverpleegkundige bij GGZ-instelling Pro Persona, lector aan de HAN en de Politieacademie in Apeldoorn.