De vleermuizen zijn weg; na veel vertraging gaat Overdal in Oosterbeek nu toch tegen de vlakte

Sifan Hassan ‘bang’ voor marathonde­buut, vandaag in Londen: ‘Ik weet niet eens of ik kan finishen’

Vandaag om 10.25 uur is het zover, het langverwachte marathondebuut van Sifan Hassan (30), de atlete die op de baan al tweevoudig olympisch kampioene en een grootheid is. Haar onzekerheid in Londen vooraf is veelzeggend. ,,Ik ben nerveus en weet niet eens of ik kan finishen.’’