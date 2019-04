De vraag blijft na tien jaar: waar is Henk Peters toch gebleven?

De verdwijning van hobbyfotograaf Henk Peters is een van de meest geruchtmakende mysteries van de afgelopen tien jaar. In de koninginnenacht van 2009 verdween Peters uit Arnhem en nooit werd hij nog gezien. Alle sporen leidden naar Frans J., een Oosterbeker die als parkeerwachter in Arnhem werkte en Peters goed kende.



Hij moet het zijn geweest die met Peters’ auto na de verdwijning in een parkeergarage binnenreed, hij ontdeed die VW Golf van alle sporen en verstopte later bij een vriendin een lade met spullen van Peters. J. werd vrijgesproken door de rechtbank, maar in hoger beroep veroordeeld door het gerechtshof. De hoogste rechter, de Hoge Raad, bekrachtigde dat vonnis. J. kreeg 17,5 jaar cel opgelegd. Het was een unieke veroordeling: er was geen lijk, geen direct bewijs en geen bekentenis. En toch een veroordeling.



Dat oordeel zorgt nog altijd voor een scheiding der geesten bij de twee schrijvers. Het hof kon niet anders dan J. veroordelen, zegt Bolwerk. ,,Er is zoveel indirect bewijs, het is duidelijk dat hij het gedaan moet hebben.” Ook Toes is daarvan overtuigd, maar dat is naar zijn idee te weinig voor een veroordeling. ,,Ik blijf hier grote moeite mee houden.”