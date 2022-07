De vraag is of het leven om succes draait, of om genot.

Barbara (53) en de andere Ar­tEZ-studenten pakken groots uit in examenexpo

Voor het eerst sinds corona heeft toegeslagen, treden maar liefst 51 studenten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan ArtEZ met hun werk naar buiten. Vanaf woensdag 29 juni tot en met zondag zwaaien de deuren van de Arnhemse Korianderstraat 81 open voor een kleurrijke eindexamententoonstelling van de kunstacademiestudenten: So This is Where The Fun Begins.

