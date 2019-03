De vriend van Angela uit Arnhem bleek een overvaller: ‘Je hebt toch niet iemand verkracht?’

op de roltrap Jan van Leeuwen (Jezus Leeft): ‘Meer aandacht voor saamhorig­heid, zorg voor ouderen en gehandicap­ten’

16 maart In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart stelt De Gelderlander alle Gelderse lijsttrekkers voor. Op de roltrap in de grote hal van Arnhem Centraal krijgt ieder politiek kopstuk ruim één minuut de tijd om zichzelf en hun partij zo goed mogelijk te verkopen. In aflevering 9: Jan van Leeuwen van Jezus Leeft.