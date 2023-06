De wonderlijke beelden van Erik Buijs staan prominent in de hoofdstad: ‘Jammer dat alles in Amsterdam gebeurt’

Park Open brengt ode aan overleden oprichter Hans Vrij en is volgens traditie weer vrij toeganke­lijk

Park Open trapt het nieuwe seizoen af met een ode aan Hans van Vrijaldenhoven, beter bekend als Hans Vrij. De oprichter, en jarenlang organisator, van het zomerfestival in Arnhem overleed in februari van dit jaar. Er zijn dit seizoen onder het motto ‘Vrij in de wei’ vijf edities, als vanouds vrij toegankelijk.