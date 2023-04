De Zilverkamp in de startblokken voor 50-jarig bestaan: ‘Wijkbewoners leren elkaar zo ook kennen’

Arn­hem-Zuid is als doodgesla­gen bier in een te vet glas. Of toch niet?

,,De supermarkt is hier zeker nog dicht?” Ik had net de hond uitgelaten in het Bingelradepark, waar een oudere man op een e-bike stopte bij alle prullenbakken, grabbeltonnen voor statiegeld. Nu wilde ik boodschappen doen bij de Jumbo, vlak bij mijn ouderlijk huis, maar ik besefte dat het zondagochtend was.