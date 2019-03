De zus van Sterre (18) overleed aan meningokokken ‘Soms denk ik dat Amber gewoon terugkomt’

De onbezorgde puber is verdwenen. Was Sterre van de Bilt eerder een meisje dat overal voor in was en heel veel vrienden had, nu is ze voorzichtiger en bedachtzamer, zegt haar moeder Chris. Haar dochter is selectiever geworden in met wie ze omgaat. De jeugdige onbezonnenheid is weg. Veel te vroeg. Het omslagpunt daartoe is akelig nauwkeurig aan te wijzen: dinsdag 5 december 2017. Die nacht overleed Amber, de oudere zus van Sterre.

Onderbuikgevoel

Sterre van de Bilt: ,,In het weekend hadden we hier thuis met familie sinterklaas gevierd. Op zondag ging Amber voor het eerst eten bij de ouders van haar vriendje. Ze was heel blij. Ze had hem leren kennen in Delft. Daar studeerde ze bouwkunde. Ze was eerstejaars.