Delano heeft een baan, maar geen woning: ‘Waar moet ik slapen? Ik krijg het er soms echt benauwd van’

Onzichtbare daklozen, zelfredzame daklozen, economische daklozen, bankhoppers en pechmannen. Voor mannen als Delano bestaan verschillende benamingen. Het gaat om mensen die door tegenslagen in hun leven dakloos zijn geraakt. Dat kan een scheiding zijn, een faillissement of verlies van werk. Ze kunnen zich best redden als ze hulp krijgen.

Overspannen woningmarkt

Maar die hulp is er vaak niet. Ze moeten zelf op zoek naar nieuwe huisvesting. En dat is lastig in de overspannen woningmarkt. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang.

Delano, opgegroeid in Arnhem, had een moeilijke jeugd. Zijn ouders waren verslaafd. Hij werd al jong vader. De relatie met de moeder van zijn dochter liep aanvankelijk moeizaam. Door de tegenslagen in zijn leven kreeg Delano een depressie. ,,Ik lag alleen maar op de bank. Opende de post niet meer. Ik had uiteindelijk een huurachterstand van negen maanden. Het gaat om 5000 euro schuld. In september 2020 heeft de woningcorporatie - ik woonde in Zevenaar - mij op straat gezet.”

Quote Even logeren vinden vrienden wel oké, maar niet voor eeuwig Delano, dakloze