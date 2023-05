Denny (15) is de jongste topgolfer op het KLM Open, zijn vader en broer maken dat alleen niet meer mee

1 minuut: iedereen mag bij de provincie Gelderland meepraten, maar dat moet wel snel

Een idee over wat de provincie Gelderland de komende vier jaar allemaal moet gaan doen? Dan is er zaterdag de kans om mee te praten met de coalitie-in-wording van BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie. Snel kunnen praten is dan wel handig.