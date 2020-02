Dertien aanhoudingen bij grote internationale politieactie tegen drugs

De grootschalige actie werd gehouden van ongeveer 15.00 tot 22.00 uur en was een samenwerking van de Duitse, Franse, Belgische, Luxemburgse en Nederlandse politie. Zij werden ondersteund door de Koninklijke Marechaussee en de Douane.



In totaal werden 198 voertuigen en 313 personen gecontroleerd. De grootste vangst was een Fransman die 1,7 kilo heroïne bij zich had. Hij reed ermee in zijn auto over de A16.



Naast de enorme hoeveelheid die de Fransman bij zich had, werd bij 28 personen een gebruikershoeveelheid drugs in beslag genomen. Zij probeerden die over de grens te smokkelen, en dat mag niet.