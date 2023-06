Dertig mensen op heterdaad betrapt tijdens grootschalige milieucontrole in de Liemers

met video Jonge daders klungelden met explosie­ven bij horecaza­ken in Arnhems winkelcen­trum

De daders die twee weken geleden explosieven plaatsten in het Arnhemse winkelcentrum Elderhof zijn nog steeds voortvluchtig. In het winkelcentrum waren horecazaken het doelwit. De daders waren bij het plaatsen van de explosieven behoorlijk aan het klungelen, zo blijkt uit bewakingsbeelden die dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden getoond.