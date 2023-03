Detmar moest een tijdje kranten bezorgen, maar wijdt zich nu weer aan zijn grote liefde

indebuurt.nl Salaheddi­ne (14) bezoekt Vitessesta­di­on met populaire youtuber: 'Waar is het gras?'

“Vitesse is een mooie club”, zegt Salaheddine Masrour (14). De jongen, die het syndroom van Down heeft, spendeerde een dag in Arnhem met de razendpopulaire youtuber én kampioen straatvoetbal Soufiane Touzani (36). “Een magische dag”, aldus Soufiane in zijn bijbehorende YouTubevideo.