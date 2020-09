Deventenaar (20) aangehouden na mishandelen NS-medewerker op Arnhem Centraal

‘Pinguïn­loop­je’ is geen bewijs: Verdachte steekpar­tij Arnhem gaat vrijuit

25 september ARNHEM - De 43-jarige Arnhemmer die verdacht werd van het steekincident in de Steenstraat in de binnenstad van Arnhem is door de rechter van alle blaam gezuiverd en vrij gesproken. Het Openbaar Ministerie, dat zes jaar celstraf had geëist, gaat in hoger beroep.