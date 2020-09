Deventenaar (20) opgepakt voor mishandelen NS-medewerker: ‘Hij sloeg boa's in het gezicht’

Arnhems kastje doodt corona; in twintig seconden een virusvrije telefoon

24 september ARNHEM - Was je handen. Hoest en nies in je elleboog. Begroet elkaar niet met handen schudden. Sinds het coronavirus zijn intreden heeft gedaan, heeft persoonlijke hygiëne prioriteit. Maar het virus kan ook overleven op het scherm van een mobiele telefoon of op het toetsenbord van een laptop. Hoe houd je zulke objecten virusvrij?