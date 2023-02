Deze plekken noemen Arnhemmers nog bij de oude naam deel #2

Ben je benieuwd naar deel 1 van plekken die Arnhemmers nog bij de oude naam noemen? Bekijk het lijstje hier.

KEMA-terrein

Het KEMA-terrein was lang een begrip in Arnhem, want in 1927 werd het bedrijf KEMA al opgericht. Het was niet alleen een industrieel gebied, maar zette Arnhem internationaal op de kaart als innovatieplek met betrekking tot energie. In 2011 werd KEMA overgenomen door DNV (nu DNV-GL). Het terrein heet nu Arnhems Buiten, maar stadgenoten zeggen nog geregeld het KEMA-terrein.

Oude en nieuwe Rijnbrug

De bruggen die Arnhem verbinden met de overkant van de Rijn heten de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug. Toch noemen veel Arnhemmers deze bruggen de oude en nieuwe Rijnbrug. De oude brug is de John Frostbrug en de nieuwe brug is de Nelson Mandelabrug.

Oude bieb (Koningstraat)

Weet je nog dat de bibliotheek in Arnhem in de Koningsstraat zat? Negen jaar geleden verhuisde die naar Rozet en vonden er heel wat veranderingen plaats. Inmiddels zit de woonwinkel Rivièra Maison in het pand, toch blijven Arnhemmers deze plek de oude bieb noemen.

Volledig scherm Renovatie van het kantoor- en winkelgebouw aan de Koningstraat in Arnhem © Gelders Archief 1566 – 132

Bakker Bart

Een broodje gerookte zalm, kaasstengel of mini pizza; ’n snelle snack haalde je bij de Bakker Bart in het centrum van Arnhem tegenover McDonald’s. Op deze locatie kun je hier nog steeds eten halen, maar dan bij BackWerk. Die zaak zit nu in het pand van de oude, ‘roze’ Bakker Bart.

Filmhuis

‘Zullen we afspreken voor het filmhuis op de Korenmarkt?’ Arnhemmers duiden deze plek nog steeds zo aan, terwijl het filmhuis al enige tijd verhuisd is naar het Audrey Hepburnplein. Dertig jaar lang zat FOCUS in de Korenbeurs op de Korenmarkt gevestigd.

