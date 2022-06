Diefstal op begraafplaats brengt ouders tot rigoureus besluit: ‘Elke keer vroegen we ons af, wat zal er nu weer gestolen zijn’

Nabestaan­den van vernield graf loven 5000 euro uit voor gouden tip die leidt naar dieven met ‘bloedhan­den’

NIJMEGEN/GROESBEEK - Vijfduizend euro. Die beloning stelt de familie Schmidt in het vooruitzicht voor diegene die een tip heeft waardoor de dieven van bronzen vazen, kandelaars en bloembakken van het graf van Piet Schmidt en diens kleindochter Sharon op de begraafplaats Jonkerbosch in Nijmegen in de kraag gevat kunnen worden.

21 juni