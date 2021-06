Dieven stuiten op slaapwandelend jongetje (4), ‘brengen’ hem naar huis en nemen pinpassen en auto mee

Albert van 't Blik kreeg met zijn verpak­kings­be­drijf een Arnhems Compliment­je: ‘Het hoeft niet altijd alleen maar om winst te gaan’

16 juni ARNHEM/ DUIVEN - Hij leerde het van zijn ‘tweede vader’ Eddy Roelofsen, bij wie hij bij het Arnhemse verpakkingsbedrijf Gelpa in dienst kwam als manager. ,,Hij is mijn inspirator’’, zegt Albert van ’t Blik, nu compagnon van Roelofsen bij PACKcenter met vestigingen in Duiven, Zwolle en Almelo. ,,Eddy, de man die ooit in Klarendal begon, heeft altijd gezegd: ‘als je het moeilijk hebt, moet je elkaar helpen’.’’