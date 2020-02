Dit Arnhemse duo zet zichzelf steeds op de foto: ‘We zijn het zelden eens, dat is onze kracht’

Pieter Drift: ,,We maken onze foto’s zonder hulp van anderen.’’



Jakobs: ,,Behoorlijk spannend. Door de sluitertijd van de camera heb je maar 10 seconden voor je pose, best lastig als je ergens tussenin moet gaan liggen, naartoe rennen of overheen klimmen.’’



Drift: ,,Alleen dát is al bijzonder om te doen.’’



Jakobs: ,,We mogen niet photoshoppen, maar verder is alles geoorloofd.’’



Drift: ,,Het is altijd weer afwachten wat het beste scoort. Mensen vinden de afbeeldingen waar wij óók op staan meestal het leukst.’’



Jakobs: ,,Kunstenaars willen zich afzetten én scoren. Dat blijft iets dubbels.’’