Dit Dierense restaurant is na dertien jaar failliet: 'Spareribs voor 35 euro, dan blijft je terras leeg’

Van Beukering is kritisch na tweede nederlaag MASV: ‘Je hoopt toch op meer’

Het is nog even wennen voor MASV in de vierde divisie D na alle successen van de afgelopen jaren. Na twee duels zijn de Arnhemmers nog puntloos. Vorige week ging het mis bij de competitiestart tegen Rohda Raalte (1-2). De tweede wedstrijd in en tegen Scherpenzeel leverde zaterdag ook een nederlaag op: 3-0.