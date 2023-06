Dit is het werk van de Artez-studenten: ‘Wij zijn hip en hebben iets te zeggen over de wereld waarin we leven’

Je verzetten tegen de gevestigde orde. Of juist tegenstellingen tussen groepen overbruggen. Studenten van ArtEZ in Arnhem laten vanaf 5 juli hun eindexamenwerkstukken zien. ,,We zijn hip en hebben iets te zeggen over de wereld waarin we nu leven.”