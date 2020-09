Dit is hoe Gelderland reageert op de miljoenennota

‘Fietsen voor m'n eten’ is nieuw initiatief in Arnhem. ‘Laatst vroeg iemand of ik ook bananen verbouw’

10 september ARNHEM – Mensen in de stad weten doorgaans weinig van de herkomst van voedsel. ,,Laatst vroeg iemand mij in april of ik al tomaten verkocht, terwijl deze pas in juli beginnen te rijpen. Soms is het zelfs zo gek dat ik bijvoorbeeld de vraag krijg of ik ook bananen verbouw”, zegt Steven Koster, eigenaar van Kweekland, een Arnhemse stadstuin.