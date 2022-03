Dit jonge Arnhemse stel knapt klassieke Volkswagen-busjes op en geeft ze een tweede leven

MIJN BLIK EN IK Hans (57) rijdt rond in een ex-ambulance: ‘Mensen komen hun huis soms uit om te checken of alles oké is’

Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. Zo ook Hans Tims (57) uit Dordrecht. Hij had eerder al een voertuig van de bloedbank en rijdt nu dagelijks rond in een voormalige ambulance.

21 januari