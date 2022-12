Dit kun je ook doen met je kerstpakket: doneren aan de voedselbank

Dagelijks komen mensen langs bij het depot van de voedselbank in Arnhem om hun kerstpakket te doneren. ,,In totaal zeker meer dan honderd, vooral veel particulieren”, zegt voorzitter Caroline van der Sluis. Sommige dozen zitten nog dicht, uit andere zijn een paar dingen gehaald. ,,Het maakt ons niet. Er worden ook wel extra goederen in gedaan. Bijvoorbeeld dat kinderen op school nog wat hebben ingezameld.”

De voedselbanken zijn er blij mee. ,,We kunnen alles gebruiken. Als we het niet uitdelen dan verkopen we het in onze winkel in Arnhem-Zuid.”