Dit waren de spraakmakendste Arnhemmers van 2022

In de rubriek Arnhemmer van de week vertellen stadsgenoten over van alles en nog wat. Een bijzondere hobby, een gaaf beroep, een indrukwekkende gebeurtenis of een opvallende levensstijl; je kunt het zo gek niet bedenken. Jullie smulden in 2022 van die verhalen van Arnhemmers en dit waren de spraakmakendste!

10. Mariëlle en haar donorlever

Als ze in het ziekenhuis rondloopt vragen mensen haar: ‘Goh, leef je nog?’ Mariëlle Asselbergs (53) uit Arnhem heeft namelijk al ruim dertig jaar een donorlever. “Dat is heel bijzonder, want na een orgaantransplantatie leef je met medicatie tegen afstoting, dus je bent niet ineens gezond.” Aan indebuurt vertelt Mariëlle over hoe het leven haar op de proeft stelt én toelacht.

9. Backpackers Sjoerd en Rea

Al zes maanden trekken Sjoerd Vernooij (33) en Rea Bex (32) door de prachtige landschappen van Zuid-Amerika. “Voordat we een relatie kregen, waren we los van elkaar aan het sparen voor onze droomreis. Negen maanden nadat we elkaar ontmoetten vertrokken we, heel romantisch op Valentijnsdag, samen naar Argentinië.”

8. Deelnemer misterverkiezing Rick

Hij had het al bijna opgegeven; zijn naam werd als één na laatste genoemd tijdens de selectieronde voor de Misters of the Netherlands-verkiezing. Rick Pruim (24) vertelt: “Ik was niet onzeker, maar toen ik mijn naam maar niet hoorde vond ik het wel jammer.” Toch zit Rick erbij! Lees hier zijn verhaal over de deelname aan de misterverkiezing Mooiste man van Nederland.

7. Wereldreiziger Annemarie

Hoewel Annemarie Mander (80) geboren en getogen is in Arnhem, voelt ze zich al lang geen Arnhemse meer. Toen ze op 23-jarige leeftijd de Italiaanse dirigent Francesco Mander tegen het lijf liep, veranderde haar leven drastisch en liet ze de stad achter voor de liefde van haar leven. “Francesco werkte altijd in het buitenland. Zodra het kon, ben ik met hem meegegaan. Samen hebben we de hele wereld gezien.”

6. Fitnessmodel Josefien

Josefien van der Wielen is fitnessmodel en gesponsord bodybuilding atleet voor een vitamine- en supplementenwinkel in Arnhem. Met een strakke levensstijl boetseert ze haar lichaam tot élke spier zichtbaar is. ”Je bent er iedere dag, het hele jaar door mee bezig. Ik vind het heel fijn om elke dag een betere versie van mezelf te zijn.”

5. Maayke en Mike à la Ik vertrek

Al jaren droomden de Arnhemse Maayke (33) en Mike (32) over het maken van een mooie reis. Ideeën over een lange reis door Amerika, om vervolgens neer te strijken in Spanje, werden uitgewisseld. Maar het plan kwam niet gelijk van de grond. Tot ze in oktober 2020 besloten om de reis naar Amerika over te slaan en de sprong naar Spanje te wagen.

4. Binnenvaartschipper Erik

Met tien kilometer per uur vaart Erik Pennekamp (56) over rivieren, kanalen en meren binnen Europa. De Arnhemmer vervoert grondstoffen als zoutzuur met een binnenvaartschip. “Ik heb elke dag het mooiste uitzicht van de wereld en ik krijg er nog voor betaald ook.”

3. Marloes en Robin van Bureau Arnhem

“Mensen zien vaak maar momentopnames van wat politiewerk inhoudt. Ze weten niet altijd wat we doen, dus er heerst veel onbegrip”, zeggen Marloes Groote Haar (31) en Robin* (27). Door deel te nemen aan Bureau Arnhem laten de agenten de mensen achter het uniform zien. “Wij hebben gewoon emoties en gevoelens. Ook wij willen naar huis na een heftige dienst of melding.”

2. Renée en Joris met hun camper

Kibbeling van de visboer in Arnhem, frikandellen speciaal, ontbijtkoek en appelstroop. “Het zijn de simpele dingen die we het meest missen tijdens het reizen met de camper”, stellen Renée Kok – IJkhout (36) en Joris Kok (40) . “Als het wat kouder is missen we gewoon een goede, warme douche waar we onbeperkt onder kunnen staan. Al is dat geen noodzaak.” Het stel is officieel geëmigreerd uit Nederland, heeft geen huis meer en rijdt met een zelf verbouwde camper heel Europa door.

1. Caravanbewoner Ingrid

“Ik wilde meer rust, leven vanuit mijn behoeftes en verbonden zijn met de natuur”, vertelt Ingrid Witte (31). Daarom reist de Arnhemmer Europa door met haar caravan en huisje in één. Dat brengt de nodige uitdagingen, maar vooral ook veel geluk met zich mee. Aan indebuurt vertelt Ingrid haar verhaal.

Om artikelen voor in de rubriek Arnhemmer van de week te kunnen blijven maken zijn we altijd op zoek naar stadsgenoten die iets willen vertellen. Ben of ken jij een Arnhemmer met een bijzonder, uniek, aandoenlijk of gewoon leuk verhaal? Laat het ons weten en wie weet gaan wij binnenkort langs.