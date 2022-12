Dit zijn de 5 plannen voor een schouwburg van meer dan 70 miljoen euro in Arnhem

Allemaal Arnhemmers Voor Anandi is het simpel: ‘De mensen die me hebben opgevoed, beschouw ik als mijn vader en moeder, klaar’

In Allemaal Arnhemmers vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Anandi Gall (33). ,,Hoewel ik me Nederlander voel, ben ik trots op mijn geboorteland.”

29 november