Dit zijn de aangepaste openingstijden van supermarkten in Arnhem op Hemelvaartsdag

Guus stak zijn zwangere vriendin Dionne dood, buurvrouw belt 112: ‘Er moet iemand komen. Zij roept auw, auw, auw’

Een dag voor sinterklaas 2022 wordt hij tijdens een ruzie in hun appartement in Huissen zo boos dat hij een keukenmes pakt en meer dan tien keer steekt. ,,Het is huilen en schreeuwen tegelijk. Ik denk dat er iemand moet komen. Zij roept auw, auw, auw. Ik hoor iets vallen.” Dionne van Haren werd 36 jaar. De 38-jarige Guus E. uit Huissen moet zich deze maandag verantwoorden voor het doodsteken van zijn zwangere vriendin.