Dit zijn de gekste Rijksmonumenten van Gelderland

‘Provincie moest schrappen megaboete voor koop GelreDome door Vitesse in Songfesti­val­deal melden’

13 september D66 in Gelderland vindt dat het bestuur van de provincie onvolledig is geweest in haar tekst en uitleg over deelname aan het Arnhemse songfestivalbid. Het schrappen van het kettingbeding voor de verkoop van stadion GelreDome aan Vitesse bleek onderdeel van de besprekingen, maar de Staten zijn hierover niet geïnformeerd.