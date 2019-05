Dit zijn de nieuwe gedeputeerden van Gelderland

Jan van der Meer

Is nu nog wethouder voor GroenLinks in Eindhoven. Heeft er straks, al met al, maar ongeveer een jaar gezeten. In Nijmegen, waar hij woont, was hij ook al wethouder en hield hij het langer vol: acht jaar. Hij gaat zich bezig houden met klimaat, energie en milieu, zijn favoriete onderwerpen.

Volledig scherm Jan van der Meer. © Gemeente Eindhoven

Peter van ’t Hoog

Kreeg in 2010 een Medaille van Verdienste van de gemeente Ede, nadat hij daar acht jaar wethouder was geweest namens de ChristenUnie. Hield hij zich in Ede vooral bezig met verkeer, bij de provincie gaat hij over de leefbaarheid, recreatie en toerisme. En het tegengaan van ondermijning.

Volledig scherm Peter van ’t Hoog.

Jan Markink

Formeerde de nieuwe coalitie, was al gedeputeerde en blijft dat dus. De VVD’er had algemeen bestuur, financiën, sport, toezicht gemeentefinanciën en interbestuurlijk toezicht in portefeuille, maar ruilt sport in voor economie.

Volledig scherm Jan Markink. © DG

Christianne van der Wal

Van der Wal was van 2010 tot 2014 raadslid in Harderwijk, voordat ze in die gemeente wethouder Economie, Toerisme en Duurzaamheid werd. Sinds eind 2017 is ze landelijk voorzitter van de VVD, nu wordt ze gedeputeerde, samen met Markink.

Volledig scherm Christianne van der Wal. © ANP

Peter Drenth

Hij wilde maar een jaar gedeputeerde zijn, de voormalige CDA-wethouder van de gemeente Doetinchem. Dat jaar zit er op, maar hij knoopt er vier jaar achteraan en krijgt landbouw in zijn portefeuille.

Volledig scherm Peter Drenth. © Theo Kock

Peter Kerris

Was al twee keer lijsttrekker van de Gelderse PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen en gaat zich nu als gedeputeerde ontfermen over thema’s als wonen, werk en onderwijs. De Nijmegenaar pleit voor meer betaalbare huizen.