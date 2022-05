DJ Paul Elstak met eigen festival naar Arnhem. ‘Rainbow Rave grootste wat ik ooit heb gedaan’

VideoARNHEM - DJ Paul Elstak keert zaterdag 6 augustus terug naar Arnhem, met zijn eigen festival, Rainbow Rave. Eind 2019 vierde de geboren Hagenaar met zo’n 25.000 mensen zijn 25-jarig jubileum als artiest met Rainbow in the Sky in GelreDome. ,,Maar dit wordt het grootste dat ik in mijn carrière gedaan heb.”

Quote Als het een succes wordt en ik heb er achteraf een goed gevoel over, dan willen we het misschien wel jaarlijks doen DJ Paul Elstak Rainbow Rave moet een elf uur durend spektakel worden, van een uur ’s middags tot middernacht, op het Stadsblokkenterrein in Arnhem.



De muziek van de jaren negentig staat centraal, met bijvoorbeeld artiesten als 2 Unlimited, Mental Theo, Darkraver, The Party Squad, Klubbheads en Finch Clubshow, met wie Elstak recent het nummer ‘Gabber Girl’ uitbracht.

Elstak liep al enige tijd rond met de plannen voor een eigen festival. ,,En GelreDome smaakte naar meer. Bij mijzelf én bij het publiek. Ik ben daar de afgelopen twee jaar zo vaak op aangesproken : ‘Wanneer ga je nog eens zoiets doen?’”



En toen liep hij de organisatoren tegen van dancefestival Free Your Mind, dit jaar op zaterdag 4 en zondag 5 juni op Stadsblokken. ,,Dat was precies op het juiste moment”, zegt Elstak. Arnhem is wat hem betreft lekker centraal, ‘altijd gezellig’ en daarmee een toplocatie.



GelreDome was ook nog even in beeld, maar het wordt dus een openluchtfestival op Stadsblokken, op de zuidoever van de Rijn, tussen twee bruggen in. ,,Met de John Frostbrug op de achtergrond. Heel gaaf”, heeft Elstak al gezien.

Goaltune van Vitesse

,,Wat we gaan doen? Wat we in GelreDome deden, maar dan veel dikker en vetter. Rainbow in the Sky in GelreDome was echt een concert, een avondprogramma. Dit wordt een festival, en het is in de open lucht - een heel andere sfeer.



Het duurt natuurlijk ook veel langer. Ik zal gastoptredens doen bij de artiesten die optreden en ik sluit de avond zelf af met een show waarin al mijn hits voorbijkomen”, kondigt de dj aan.



Hij bouwde in de jaren negentig naam op in het genre hardcore house. Elstak richtte het label Rotterdam Records op en kreeg bekendheid bij het grote publiek met zogenoemde ‘happy hardcore’. Hij scoorde hits als ‘Love U More’, ‘Rainbow in the Sky’, ‘Don’t Leave Me Alone’ en ‘The Promised Land’. En ‘Bro hymn’, in een andere versie de goaltune van Vitesse. ,,Dat kennen ze in Arnhem wel”, lacht de dj.

‘Tijdmachine naar de jaren negentig’

Hij wil samen met zijn gastartiesten de bezoekers van Rainbow Rave meenemen ‘in een tijdmachine naar de jaren negentig’. Elstak ziet het festival als een logisch vervolg van zijn jubileumfeest in Arnhem. Dat kon eenvoudig niet uitblijven, zegt de enthousiaste dj. ,,En na twee jaar van stilte heeft iedereen weer zin in een feestje, inclusief ikzelf.”



Volledig scherm Paul Elstak In het Gelredome viert Paul Elstak zaterdagavond de 25e verjaardag van zijn hitsucces Rainbow in the Sky. Voor zijn show heeft de happy hardcore-dj veel artiesten uitgenodigd die net als hij succes hadden in de jaren negentig. © ANP

Elstak is zo enthousiast over het festival dat hij al voorzichtig naar de toekomst kijkt. ,,We willen dit concept niet uitmelken, dus laten we het even afwachten. Maar als het een succes wordt en ik heb er achteraf een goed gevoel over, dan willen we het misschien wel jaarlijks doen. Mijn repertoire blijft veranderen, er komen steeds nieuwe hits, dus wat dat betreft zou het prima kunnen.”



Kaarten voor Rainbow Rave, dat maximaal 17.500 mensen kan toelaten, kosten dertig euro. De reguliere verkoop start dinsdag 31 mei. Wie zeker wil zijn van een kaartje kan zich al inschrijven via de website van het festival, rainbowrave.nl, om zo een voorsprong te krijgen. Wie zich vooraf registreert, kan al op vrijdag 27 mei tickets kopen.



