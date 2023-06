Dochters dolblij met opgefriste Biddle-brug: ‘Portret papa heeft zelfde ondeugende twinkeling in de ogen’

Arnhem is na 40 jaar weer even Cannes aan de Rijn: met klassie­kers Jaws, La Strada en The Spy Who Loved Me

Na een afwezigheid van liefst 40 jaar keert de Arnhemse Filmweek terug. Met het thema ‘Een ode aan Rembrandt’ staan in Arnhem van komende donderdag tot en met zondag tal van evenementen op het programma en is de stad voor heel even weer Cannes aan de Rijn.