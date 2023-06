Dode die in woning Elst werd gevonden is 57-jarige Willem: ‘Ik heb de buurman nooit gezien’

IN HERINNERING Peet pakte alles aan, woonde in Vegas en figureerde in clips; alleen gezonder leven lukte niet: ‘Ik ga niet alleen besjes vreten’

‘The show must go on!’ Het is de veelzeggende tekst op de rouwkaart van levensgenieter Peter van der Kamp. De ras-Arnhemmer, geboren en getogen in Klarendal, overleed op 30 mei in zijn slaap. Hij werd slechts 58 jaar.