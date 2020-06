Dodelijke flatbrand in Arnhem: was het een kwajongensstreek met fatale gevolgen of dood door schuld?

Sonsbeek tentoon­stel­ling ondanks Covid-19 toch van start, maar dan online

9:38 ARNHEM - Verhalen over werken in tijden van Covid-19. Een mixtape met protestliederen. Daarmee trapte de Sonsbeek tentoonstelling 20->24 IN aRNHEM deze week af. De internationaal vermaarde expositie is uitgesteld tot 2021 vanwege de coronacrisis, maar komt nu met een online programma.