Dodenherdenking in Arnhem: dit is het programma en hier zijn herdenkingen

Onzeker­heid voor boer Jan (40) en z’n 1200 kalveren: ‘Stoppen? Daar ben ik helemaal niet aan toe’

Ruim duizend boeren in Gelderland verkeren in onzekerheid over de toekomst. De een wil best stoppen, maar kan het niet. De ander moet misschien stoppen, maar hoort daar maar niets over. De onzekerheid zorgt ervoor dat sommige boerenbedrijven zelfs langer doorgaan dan gewild. ,,Het heeft een averechts effect.”