Doek definitief gevallen voor Versmarkt Elden: dorp neemt massaal afscheid van Martin en Marianne

Zelfs een petitie met honderden handtekeningen om hen te behouden voor de Versmarkt Elden mocht niet baten. Maar wie denkt dat Eldenaren de laatste dag van de Versmarkt Elden ongemerkt voorbij laten gaan heeft het goed mis. ,,We kunnen deze mensen toch niet zomaar met stille trom laten vertrekken?” vroeg dorpsgenoot Petra van Houdt zich af.

Verrassingsafscheid voor het echtpaar

Het dorpsplatform Elden heeft een verrassingsparty georganiseerd voor het stel dat zoveel jaren met hart en ziel de in de regio vermaarde Versmarkt Elden gerund. Grondeigenaar Ingenious heeft de stekker uit de winkel getrokken. Dat werd een half jaar geleden bekend. ,,Via een email. Het was een mooie dag, maar ik kreeg het gevoel alsof de bliksem insloeg", vertelde Van der Schaft over die dag in november.

De grondeigenaar wil op de plek van de boomgaard woningen bouwen, maar daar staken de dorpelingen met succes een stokje voor. De grond is beschermd dorpsgezicht. Een petitie om de boomgaard en de daaraan gekoppelde Versmarkt Elden te behouden leverde ruim zeshonderd handtekeningen op.

Van der Schaft mocht niet verder

Ingenious was niet onder de indruk. De eigenaar had de grond in 2018 gekocht met het idee een kleinschalig nieuwbouwproject te bouwen. Hierop zegde de eigenaar de pacht van Van der Schaft op. Dat was niet bedoeld om de appelteler dwars te zitten, maar om de grond vrij te krijgen van aanspraken, vertelde de grondeigenaar een half jaar geleden.

En daarmee was het pleit beslecht. De woningen komen er niet, maar Van der Schaft mocht ook niet verder. Eind van de maand gaan de deuren van het supermarktje dat vooral bekend werd als plek van samenkomst definitief dicht. Van der Schaft treedt enkele dagen later fulltime in dienst van een hoveniersbedrijf. ,,Ik ben dan bijna veertig jaar betrokken geweest bij de appelgaard. Het is niet anders.”

Volledig scherm Eldense Petra van Houdt kondigt het Lucaskoor aan dat het toepasselijk lied 'Het Dorp' van Wim Sonneveld in aangepaste versie zong. Op de voorgrond luisteren Martin van der Schaft en Marianne Boerboom. © DG