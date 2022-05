Donkere wolken boven een onheilspellende Eusebiuskerk: Arnhem als decor voor Netflix-hit Stranger Things

Arnhemse shishaloun­ges liggen onder een vergroot­glas (en daar is alle reden voor)

ARNHEM - Een waterpijp roken in Arnhem? Geen probleem, de stad telt tien shishalounges, waarvan vijf in het centrum. De vraag is hoe lang nog. Er gelden strenge regels voor shishalounges in Arnhem, die lang niet altijd worden nageleefd. Bij een controle werden afgelopen vrijdag meerdere zaken beboet.

24 mei