Door coronacrisis zijn vooral lageropgeleiden veel minder gaan bewegen: ‘Zorgwekkend’

arnhem voor eeuwig Gezond­heids­klach­ten, loodvergif­ti­ging en radioac­tief afval: Arnhem kende zo zijn milieu­schan­da­len

8 maart ARNHEM - Arnhem heeft in de loop der jaren de nodige milieuschandalen meegemaakt. De vervuiling van de grond door de Nederlandse Poetsdoeken Maatschappij (Neproma) aan de Amsterdamseweg was er zo een. De chemische wasserij, gespecialiseerd in het schoonmaken van poetsdoeken voor onder meer garagebedrijven, was daar gevestigd van 1905 tot 1979.