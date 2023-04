Door zijn autisme is authentieke Kees Momma een karikatuur, maar veel van zijn worstelingen zijn herkenbaar

Column Van Streek Het besef dat het heelal 13,7 miljard lichtjaar groot is maakte mij onrustig

Meestal gaat deze column over iets dat zich in de streek rondom Arnhem afspeelt, vaak de gemeente Renkum. De grenzen van de dorpen zijn vrij duidelijk: er staan namelijk plaatsnaamborden aan de rand. Maar hoe hoog is de gemeente Renkum eigenlijk? Loopt dat tot de boomtoppen, tot de rand van de dampkring of gaat de gemeente de ruimte in?