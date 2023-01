Doorstroming A325 moet beter: snelheid omlaag naar 80 of extra rijbaan voor bus- en vrachtverkeer

indebuurt 7 x Arnhemse gebeurte­nis­sen waardoor je je oud gaat voelen

‘Ben ik al zo oud?’, is iets wat je aan het eind van dit artikel misschien wel denkt. Waarom? Omdat je gaat lezen over Arnhemse gebeurtenissen die je je herinnert als de dag van gisteren, maar die stiekem toch al heel wat jaren geleden zijn. Wist jij dat het alweer 40 jaar geleden is dat Africa van Toto uitkwam?

15 januari