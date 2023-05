Douze points! Hier in Arnhem kijk je het Songfestival op groot scherm

indebuurt.nl Nog 'n rrrondje! Voorjaars­ker­mis Arnhem komt eraan en dit moet je weten

Attentioooooon, t-t-t-turbooo, gaan we nog ’n rrrrrondje? Als je deze woorden nu ‘hoort’ in je hoofd houd je wellicht van kermis. Zo ja, dan is er goed nieuws. De jaarlijkse voorjaarskermis is binnenkort weer op het parkeerterrein bij de Rijnhal. Check hier wat je over deze kermis in Arnhem moet weten.