Drie gewonden bij zwaar ongeval: A12-route van Arnhem naar Duitsland tot middernacht afgesloten

Volk van reizigers krijgt met twee woonwagens ereplaats in Openlucht­mu­se­um: 'Eindelijk erkenning van onze cultuur'

Tony van der Kooij, bekend van het RTL-programma ‘Bij ons op het kamp’, glundert van oor tot oor als de woonwagen die hij nog kent van zijn jeugd in de jaren zeventig van de vorige eeuw in het gras van melkfabriek Freia in het Nederlands Openluchtmuseum gestald wordt. ,,Een historisch moment is dit, zeker. Ik zie het als erkenning van onze cultuur van reizigers. Eindelijk.”

