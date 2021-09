Drie gewonden door steekpartij bij Arnhemse middelbare school: ‘Een uit de hand gelopen ruzie’

ARNHEM - Bij een steekpartij op een middelbare school in Arnhem zijn donderdagmiddag drie gewonden gevallen. Volgens de politie is er tot nu toe één verdachte aangehouden.

Twee gewonde jongeren zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Één van deze twee gewonden is volgens informatie van de politie op dit moment een verdachte.

De steekpartij vond plaats op het grasveld voor het Thomas a Kempis College.

Conflict tussen vijf jongeren

Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van een conflict tussen vijf jongeren dat uitmondde in een steekpartij. Andere bronnen bevestigen aan deze krant dat zou gaan om drie jongeren. Een van de jongeren zou een leerling zijn op de naastgelegen VMBO-school het Venster.

Volgens jongeren die de steekpartij zagen gebeuren heeft de dader één iemand in zijn romp en één iemand in zijn arm gestoken met een keukenmes. Ook de dader zou in zijn been zijn gestoken. Die dader is uiteindelijk overmeesterd door de conciërge van het Thomas a Kempis college. De conciërge bevestigt dat hij een mes heeft afgepakt, maar wil verder geen uitspraken doen.

De betrokkenen zouden geen van allen leerlingen zijn van het Thomas a Kempis college. Ze zouden over het terrein van de school hebben gelopen.

‘Altijd pijnlijk als zoiets gebeurt’

Ook jongerenwerkers zijn uitgerukt naar de locatie van de steekpartij. ,,Wij hebben gesprekken gevoerd met zowel het Venster als het Thomas a Kempis college en het is voor ons op dit moment onduidelijk wie er betrokken waren. We kunnen niet zeggen of dat leerlingen van 't Venster of Thomas a Kempis college zijn. Maar het is altijd pijn als je hoort dat er zoiets als dit is gebeurd", aldus jongerenwerker Melvin Kolf.

‘Uit de hand gelopen ruzie’

Twee leerlingen zagen het incident van een afstandje gebeuren. Ze zaten op een bankje in het tegenovergelegen park ,,We waren al vrij”, zegt een van hen. Ze willen absoluut anoniem blijven: ,,We willen hier buiten blijven. Voor je het weet krijgen we problemen.”

Het tweetal beschrijft hoe het begon: ,,Een uit de hand gelopen ruzie, denken we. Eerst was er een vechtpartij en daarna werd er gestoken. De concierge greep in en pakte de dader in zijn nek. Dat is echt een held. Daarna kwam de politie.”

Volgens de jongens raakte een slachtoffer gewond in de zij, een tweede aan zijn arm en liep de dader verwondingen op aan een been. De jongens hebben ook het steekwapen van het duo gezien. Ze schatten dat het wapen een centimeter of 15 tot 20 centimeter groot is.

Scholieren veel vaker betrokken bij steekincidenten: al langer zorgen over wapens bij jongeren ARNHEM - De steekpartij in Arnhem, waarbij drie gewonden zijn gevallen, staat niet op zich. Al langer zijn er zorgen over het wapenbezit onder jongeren. Zo was er op scholengemeenschap Mariëndael aan de Middachtensingel in Arnhem in november 2016 ook een steekincident: een meisje stak een jongen uit haar klas neer. Zeer recent, in april van dit jaar, werd dichtbij een middelbare school in Amsterdam een minderjarig meisje neergestoken. Een ander minderjarig meisje werd toen aangehouden als verdachte. In februari werd bij een middelbare school in Deurne een leerlingen door een medeleerling neergestoken. Vorig jaar november waren er acht jongeren betrokken bij een vechtpartij op een middelbare school in Wapenveld, waarbij ook een mes werd gebruikt. In dezelfde maand werd op een middelbare school in Amsterdam een 14-jarige jongen neergestoken. In 2014 overleed een 15-jarig slachtoffer van een steekpartij op een vmbo-school in Voorburg. Een jaar later werd een 14-jarige scholiere van een school in Amsterdam door een 15-jarige medeleerlinge in de rug gestoken. Arnhem heeft al jaren te kampen met een groot aantal incidenten met wapens: gemiddeld vijftig keer per maand wordt in de stad bij een ruzie, bedreiging of beroving een wapen getrokken. Om die reden riepen burgemeester Ahmed Marcouch en politiechef Erik Bomhof eerder dit jaar Arnhemmers (en vooral de jeugd) op om hun wapens in te leveren.

