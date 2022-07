Drie huizen verwoest bij grote brand in Arnhemse wijk de Geitenkamp: ‘Ik was op werk toen ik van een buurman een foto kreeg’

Oordeel over bouwplan­nen voor Meiners­wijk laat op zich wachten; procedure nog niet afgerond

ARNHEM - Het is nog onduidelijk wanneer de Raad van State uitsluitsel geeft over de plannen voor Stadsblokken en Meinerswijk in Arnhem. Bij de zitting over de kwestie, begin mei, was er de hoop dat er binnen zes weken een uitspraak zou liggen, maar twee maanden later is nog altijd niet te zeggen wanneer er een oordeel kan worden geveld.

13 juli