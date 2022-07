Drie keer uitgeloot, maar nu heeft Kaoutar El Messaoudi haar eigen huisartsenpraktijk

Deense rockband Volbeat komt naar GelreDome

ARNHEM - Stadion GelreDome is één van de 32 Europese podia die Volbeat aandoet tijdens de Servant of the Road World Tour die de Deense rockband maandagochtend aankondigde. Arnhem staat op de agenda voor vrijdag 9 december. In het voorprogramma spelen Skindred en Bad Wolves.

27 juni