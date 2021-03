Drie koeien gesloopt in Arnhem, twee personen aangehouden

,,Zonde", zegt een medewerker van aannemersbedrijf J. Bouwman Jr terwijl hij de laatste koe demonteert. ,,Ze stonden er pas een maandje weer. Daarvoor hebben ze er negen jaar zonder problemen gestaan. De buurt was blij dat ze weer terug waren.” Op de rotonde liggen nog stukken fiberglas, waar de drie zwart-witte nepkoeien van zijn gemaakt. De onderkant van de liggende koe is helemaal kapot. De poten van de twee staande koeien zijn gescheurd waar de schroeven ze aan de bodemplaat bevestigen.

Een buurman keek raar op toen hij één van de koeien bij een nabijgelegen bushalte zag, in plaats van op de rotonde. ,,Het is jammer dat ze kapot zijn, maar ik moest wel lachen om het beeld van de koe bij de bushalte.”



Volgens wijkagent Bas Wijnen zijn twee verdachten aangehouden en verhoord. Verderop in de Huissensestraat zijn ook aan weerszijden van de weg bushokjes vernield ter hoogte van winkelcentrum De Drieslag. Het is niet duidelijk of de verdachten ook daar van worden verdacht.