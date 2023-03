Drie teamgenoten op vakantie, maar Emiel van Kol stelt zelfs huwelijksreis uit voor wedstrijd met GVA

Klappertan­den bij techniekex­po in Aerdt door kapotte verwarming: ‘Gelukkig laat het publiek ons níet in de steek’

Uitgerekend op de dag dat er in het kerkje van Aerdt een techniekexpositie plaatsvindt, laat de techniek het afweten. De verwarming in de bezoekersruimte is stuk, zodat de hobby- en vakmatige exposanten noodgedwongen hun winterjassen aan moeten houden.