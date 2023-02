Drie voetbalclubs voegen vrouwenelftallen samen: SVO Pinkenberg gaat volgend jaar van start in Velp

Na jarenlange gesprekken is op sportpark de Pinkenberg in de Rozendaalse bossen de kogel door de kerk. De Velpse voetbalclubs DVOV, Veluwezoom en VVO, die allen gehuisvest zijn op De Pinkenberg, gaan gezamenlijk een nieuwe vereniging beginnen. Een vereniging waar enkel gevoetbald kan worden door vrouwen en meiden.

Vanaf het nieuwe voetbalseizoen 2023-2024 gaat de nieuwe vereniging opereren onder de naam SVO vv Pinkenberg. SVO staat voor samenwerkende vrouwen organisatie. DVOV-voorzitter Marc van Meeteren heeft een belangrijke voortrekkersrol vervuld in het ontstaan van de ‘nieuwe’ voetbalvereniging.

,,Het was de laatste jaren toch vaak schrapen om vrouwen- en meidenteams bij elkaar te krijgen”, vertelt Van Meeteren, wiens dochter Annabel voetbalt bij DVOV. ,,Na het winnen van de Europese titel door het Nederlands vrouwenelftal in 2017 hadden we gehoopt dat het vrouwenvoetbal een boost zou krijgen, maar die bleef bij onze club helaas uit. Daarom zijn we in gesprek gegaan met onze buren van Veluwezoom en VVO. Samen sta je sterker, één plus één plus één is tenslotte drie. Die gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat we volgend seizoen met deze vereniging gaan beginnen. Een vereniging met een nieuwe naam, nieuw logo, nieuw tenue en ook nieuwe organisatie. Op deze manier koppel je het los van de bestaande verenigingen en verdwijnt ook het sentiment.”

Om de nieuwe vereniging goed van de grond te krijgen, is een werkgroep opgericht, bestaande uit leden van DVOV, Veluwezoom en VVO. Deze werkgroep zal zich gaan bezighouden met de zoektocht naar vrijwilligers voor onder andere de ledenadministratie, sponsoring en materialen. De werkgroep zal ook in gesprek gaan met de gemeente Rozendaal voor onder meer uitbreiding van kleedkamers. Een van de zeven leden van de werkgroep is Engel Muller, bestuurslid van DVOV.

,,Het wordt niet puur een nieuwe vereniging”, verduidelijkt Muller. ,,Dat kan statutair namelijk niet. We willen de meiden namelijk ook de keuze geven om voor een gemengd team van een van de drie clubs te gaan voetballen. Daarom moeten ze lid zijn van DVOV, Veluwezoom of VVO. Dit hebben we vooraf allemaal onderzocht en is in overleg gegaan met de KNVB. Vooral met Brian Donderwinkel. Hij werkt voor de voetbalbond en heeft zitting in het bestuur van VVO. ”

SVO vv Pinkenberg zal haar thuiswedstrijden gaan spelen op alle zes beschikbare voetbalvelden van het sportpark in Rozendaal. Het uiteindelijke doel van de nieuwe club is om structureel meiden- en vrouwenvoetbal te organiseren in alle leeftijdscategorieën, met een selectie- en recreatieteam. Momenteel hebben de drie Velpse voetbalclubs tien vrouwen/meidenteams.

Een voetbalclub enkel voor vrouwen is in Nederland niet uitzonderlijk. Volgens cijfers van de KNVB zijn er in Nederland twintig van. In totaal zijn 162.000 vrouwelijke leden bij de bond ingeschreven. Bij 1862 amateurvoetbalverenigingen (van de bijna 3000) in Nederland zijn er één of meerdere vrouwenteams. In onze regio is momenteel geen voetbalvereniging waar uitsluitend vrouwenvoetbal plaatsvindt. FC Gelre uit Wehl (en later Loil) was tot 2018 de laatste vereniging met slechts vrouwelijke leden. Deze vereniging ontstond in 1991 als een afsplitsing van Concordia Wehl, maar in 2018 werd besloten de stekker eruit te trekken na een leegloop van speelsters en omdat de club diverse schulden had.

