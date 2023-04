Drie Wageningse wielrenners naar het ziekenhuis na aanrijding met auto in Wolfheze

nieuws update Sonja is ten einde raad na weer een autobrand • Man (28) nog vast na dodelijk ongeluk Vuren

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: voor de tweede keer is de auto van Sonja Boeve uit Ede in vlammen opgegaan en een 28-jarige automobilist uit Vijfheerenlanden zit nog vast op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de N848 in Vuren.