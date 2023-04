Drie wielrenners naar het ziekenhuis na aanrijding met auto in Wolfheze

Duitser gepakt met bijna kilo coke in verborgen ruimte in auto: ‘Snap ook niet goed waarom ik dit heb gedaan’

Tijdens een controle op 16 november in de buurt van Wolfheze vond de politie bijna een kilo coke in een verborgen ruimte in de auto van een 56-jarige Duitser. Bij de politie verklaarde de verdachte dat hij dacht dat er geld in zat. De officier van justitie gelooft dat niet en eiste dinsdag voor het in- en/of uitvoeren van de drugs een gevangenisstraf van acht maanden.